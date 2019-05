"Estoy muy orgullosa de estar al volante para salir a salvar una vida. Para mí es un sueño cumplido", sostuvo Rincón, que en los últimos tiempos estuvo desempleada.

"Me propusieron el trabajo porque ahora se está luchando por el cupo laboral trans y buscaban alguien que tenga registro y sepa conducir profesionalmente. Alguno desconfió de mí, pero superé las pruebas y cumplí con todos los requerimientos", añadió.

"Hoy estoy conduciendo un móvil pero el día de mañana me encantaría salvar una vida directamente como enfermera o médica, ¿por qué no? Me encantaría estudiar para eso", sostuvo Rincón.

Por su parte, el Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, resaltó que tras un pasado de "discriminación", finalmente Wanda está pudiendo trabajar "con orgullo" en el área de su vocación, "desplegando sus capacidades como no lo había podido hacer hasta ahora".