Durante el acto de lanzamiento que se realizó en la puerta de la municipalidad, Federico Pupillo, coordinador general del SAME Provincia, dijo que "este proyecto significa una inversión de más de 7 millones de pesos por parte de la Provincia para Suipacha, y de más de 3 mil millones de pesos para invertir en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires".

Como ocurre en cada uno de los municipios en los que se implementa el SAME, el gobierno bonaerense capacitó a los recursos humanos, entregó fondos y, en este caso, asignó una nueva ambulancia, que se suma a las otras dos con las que ya cuenta el distrito, según informó el Ministerio de Salud bonaerense.

Pupillo agradeció al intendente local, Alejandro Federico, "por abrirnos las puertas del municipio", y expresó que "la emergencia en la Provincia empieza a llamarse SAME y esto no es una cuestión de marca, sino de trabajo de fondo, que tal vez no se ve pero que, al final del día, le cambia la vida a los vecinos".

Por su parte, el jefe comunal agradeció que la Provincia "nos haya considerado para esta iniciativa que nos llena de orgullo y nos da seguridad". Y explicó que, además de la ambulancia, el SAME Provincia aporta recursos económicos, capacitación y vestimenta para optimizar la atención de las emergencias sobre la base de un sistema modelo, que se inició y se mantiene con éxito en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el acto de lanzamiento, también estuvieron presentes el secretario de Salud municipal, Darío Muñoz y el director del hospital Esteban Iribarne, Mauricio Ponce.