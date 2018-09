El Súper TC2000 se presentará el próximo 5, 6 y 7 de octubre para inaugurar el nuevo Autódromo San Nicolás, donde se disputará la décima fecha de la categoría más tecnológica del automovilismo nacional. Este miércoles fue presentada la competencia en el Palacio Municipal, donde asistieron autoridades locales, pilotos y referentes de la categoría.

“Estoy ansioso por conocer el autódromo, será la carrera que más cerca voy a correr de casa en mi vida, nunca había entrado a San Nicolás y nunca me imaginé que fuese una ciudad tan grande y con tanto movimiento así que me sorprendió para bien y no tengo dudas de que el autódromo también me va a sorprender para bien”, expresó Agustín Canapino, el piloto oriundo de Arrecifes del equipo Chevrolet YPF y actual campeón de la especialidad.

El circuito fue construido en el corredor Rosario-Buenos Aires con asfalto de polímero cubren un predio de ocho accesos y cuenta con un playón de boxes de 15 mil metros cuadrados, sala de prensa y torre de control de 5 pisos.

Facundo Ardusso, el nacido en la ciudad de Las Parejas de la provincia de Santa Fe que milita en el Renault Sport, también expresó su ansiedad por disputar la carrera del próximo mes.

“San Nicolás es una zona muy fierrera, debe ser la pista mejor ubicada del país, junto a mi equipo nos vamos a preparar fuerte para poder ser protagonistas acá y poder ser los primeros ganadores. Vamos a inaugurar una pista y eso será un gran desafío tanto para pilotos y equipos para adaptarse a un nuevo trazado”, afirmó.

Manuel Passaglia, el Intendente local, expresó que “es una alegría enorme haber podido construir un autódromo y un predio ferial en nuestra ciudad”.

“Elegimos unir ambas cosas en un mismo lugar, para que ese sitio siempre esté lleno de vida y sea una fábrica de trabajo para nuestra ciudad”, precisó.