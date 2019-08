El tenista de Tandil, Juan Martín del Potro, mostró cómo se recupera a ocho semanas de la cirugía de rótula, una lesión que lo volvió a alejar de las canchas.

"Les comparto algunos de los trabajos de rehabilitación de estos días", escribió el deportista en Twitter que espera volver a jugar en 2020.

A ocho semanas de la cirugía, les comparto algunos de los trabajos de rehabilitación de estos días. ???????????

Eight weeks after the surgery, I’ve been working hard these days. pic.twitter.com/IWDo2EjNxA

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) August 17, 2019