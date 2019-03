Tras dos horas de show, Pintos le dijo al público: "Les agradezco. Les tengo que explicar un par de cosas. Primero, gente querida, que mañana hay que ir a laburar. Es muy bonito el carnaval este que ustedes levantan cada año, pero ya está, hace una semana que están de joda"

Y agregó: "Segundo, ¿hace cuánto que estamos tocando? ¿Dos horas? Basta, no jodan más, váyanse pa' sus casas".

Esa frase final fue el disparador para el hashtag #vayansepalascasas que explotó en las redes.

Luego, la banda comenzó a tocar y Pintos comenzó a gritar: "No, no no". Sus fans lo defendieron a capa y espada, mientras que otros lo cuestionaron por su actitud.