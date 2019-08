"Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.

Y sobre sus sensaciones tras el resultado, señaló que "por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años".

Tras 20 días sin encabezar actos públicos, la ex Jefa de Estado y candidata a la Vicepresidencia presentó su libro Sinceramente en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata (UNLP) acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, la postulante a Intendenta local de Florencia Saintout, entre otros dirigentes del Frente de Todos.

Una multitud acompañó a Cristina Fernández de Kirchner, como suele ser habitual en cada ciudad que se presenta.

Por su parte, el tomar la palabra, Kicillof destacó: "Lo primero que me sale decir es qué lindo, qué hermoso es escucharla a Cristina".

Y agregó: "Quiero decir que acá, en La Plata, todavía no se ganó ninguna elección. Hay que seguir trabajando, hay que seguir militando con la misma humildad, porque en las elecciones del 27 de octubre hay que sumar a mas argentinos y argentinas al Frente de Todos".