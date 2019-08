A pesar de que todos estos documentos están habilitados para votar hay que tener en cuenta que no se permitirá el sufragio de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

En cambio, sí se admitirá el voto de quien se presente con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón.

En este sentido, no podrán votar ni en las elecciones PASO ni en las Generales aquellos que no figuren en el padrón de la mesa, no presenten el documento habilitante, figuren en el padrón como anulados por la Justicia Electoral o presenten un documento anterior al que figura en el padrón.