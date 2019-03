De acuerdo al Juzgado Electoral Provincial, habrá 1.541 mesas habilitadas en 2.813 escuelas. En 191 establecimientos estará disponible el sistema de Boleta Única Electrónica; en 86 sólo habrá boletas de papel; y en las seis restantes, el sistema será mixto.

El actual gobernador Omar Gutiérrez compite por su reelección en representación del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), espacio que gobierna la provincia de forma ininterrumpida desde 1961.

Por la oposición habrá ocho contrincantes, aunque según las encuestas preliminares sólo uno de ellos llega con chances reales de disputarle la gobernación a Gutiérrez.

Se trata Ramón Rioseco, ex intendente de la ciudad de Cutral Co que entre septiembre y diciembre logró generar la unidad del peronismo en la provincia y conformar la coalición Unidad Ciudadana-Frente Neuquino. Cuenta con el apoyo de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le dio voz a uno de sus spots.

Por otro lado, el candidato macrista, Horacio Quiroga, no tiene chances según las encuestas.