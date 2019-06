El Intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, no buscará la renovación de su mandato, sino que se anotará como primer candidato a concejal. En su lugar jugará por ese cargo el ex Senador Alejandro Dichiara.

"En el primer mandato se dio un círculo virtuoso, pero en este último no fue así. Y yo, si bien he trabajado muy bien con mi grupo en acciones de gestión municipal, siempre tuve falencias políticas. Hoy no me permito que esas falencias tengan una continuidad en el tiempo, porque reconozco que no ha sido algo virtuoso para Monte Hermoso", señaló Fernández durante un encuentro de militantes del peronismo, según publicó La Nueva.

En ese marco, el jefe comunal sostuvo que le solicitó a Dichiara que sea él el próximo candidato a intendente del espacio. "Le pedí a quien es nuestro conductor político que vuelva a ser nuestro conductor institucional. Soy parte de un equipo, y siento que este no es un momento de que yo tenga continuidad en un tercer período. Necesitamos una fuerza política más contundente, que hoy tiene Alejandro Dichiara", señaló.

El acuerdo anunciado por los dirigentes indica que Fernández será el candidato a primer Concejal y que ambos incursionarán por última vez en cargos electivos. "Ambos entendemos que nuestro grupo necesita tener futuro, renovación, nuevas caras. Un proyecto político no puede depender de las personas, sino de la gestión de un grupo", señaló Dichiara.

Fue el orgullo más grande haber podido ser intendente de mi ciudad y espero poder estar a la altura de las circunstancias en esta nueva etapa si es que la gente nos acompaña nuevamente. pic.twitter.com/T90ruiX6Vt — Alejandro Dichiara (@enriquedichiara) June 14, 2019

Dichiara llegó a la política en 1985, cuando fue convocado para integrar el área de Deportes de Monte Hermoso. Cuatro años después asumió como Director de Turismo y luego ocupó ese mismo cargo en el gobierno provincial entre 1998 y 1999.

En 2005 fue elegido intendente y en 2011 asumió la senaduría por la Sexta sección hasta 2015, lugar que no renovó al no ser incluido en ninguna lista. Aquella decisión fue leída como respuesta a la decisión de Florencio Randazzo, referente nacional del espacio local, de no aceptar ser candidato a la gobernación bonaerense.