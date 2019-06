El Diputado Nacional volverá a competir en su patria chica para retornar a la Jefatura Municipal. En un encuentro partidario realizado este martes, dijo: "No hay nadie más soberano que ustedes. Por eso, si ustedes me lo permiten me voy a presentar nuevamente para competir por la intendencia". El anuncio tuvo lugar días después de que la actual mandataria matancera Verónica Magaria conformara parte de la fórmula por la Gobernación acompañando a Axel Kicillof.