"Tendríamos que pedirle disculpas a Macri y a Vidal por ser miles y miles en todos lados", dijo Axel Kicillof durante su discurso en alusión a la concurrencia que lo acompañó en San Pedro.

Los precandidatos locales por el Frente de Todos son 4: Marcos Arana, Ester Noat, Luciano Juhant y Eduardo Estelrrich. Todos estuvieron presentes, en una lógica lanzado por el partido, de mostrar a todos los postulantes que dirimen candidaturas en las PASO juntos.

El ex Ministro de Economía llegó en su ya famoso auto de campaña: Un Renault Clio modelo 2011 que utiliza para las recorridas de la Provincia.

LaNoticia1.com estuvo en el lugar donde se desarrolló el acto, frente al sindicato de Luz y Fuerza. Los primeros en llegar fueron el Intendente de San Antonio de Areco y candidato a Senador provincial por la Segunda Sección, Francisco "Paco" Durañona, y el ex Secretario de Seguridad de Cristina Fernández, Sergio Berni, y su esposa.

"Ellos se reaccionan con indiferencia antidemocrática, porque se pueden manifestar un millón de personas y hacen como si no existieran, con complicidad mediática. Yo aprovecho para decir que fracasaron, que el pueblo argentino se movilizó, resistió, no se desorganizó y siguió confiando en su dirigencia a pesar de las mentiras y no bajó los brazos", destacó Kicillof.

Finalizado el acto, el candidato a Gobernador saludó a los vecinos, se sacó muchas fotos, dialogó con la gente y recibió a proteccionista de animales. Pidió que sus hijos no vean fotos que sacó con un perrito porque lo iban a querer adoptar y "no puedo porque tengo dos gatitos pequeños", explicó.