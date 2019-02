Las PASO de la provincia de La Pampa fueron este domingo la primera contienda electoral del calendario 2019. Como en esta provincia las Primarias no son obligatorias hubo baja participación. Además, no son tan abiertas ya que el afiliado sólo puede votar en su partido, y por otra parte el único frente que participaba de la elección era Cambiemos, porque tenía interna, no como el PJ, que ya consagró por unidad su fórmula, que integran el diputado Sergio Ziliotto y el vicegobernador Mariano Fernández.

Las elecciones pampeanas estuvieron centradas, entonces, en quién sería el elegido para representar al frente que lidera el presidente Mauricio Macri en las Generales de mayo próximo, donde se eleigrá al sucesor del histórico peronista Carlos Verna.

El diputado de la Unión Cívica Radical Daniel Kroneberg será el candidato a gobernador tras vencer por amplia diferencia el representante del Pro, el exsecretario de Deportes de la Nación y reconocido exfutbolista Javier Mac Allister, quien contaba con el respaldo de Macri y la Casa Rosada.

El diputado pampeano Franciso Torroba dijo que la elección "no deja venceedores ni vencidos. Se eligió una fórumula sólida, que tiene gestión y prestigio. Ahora todos tenemos que trabajar para incorporar a La Pampa a la modernidad. Hay que cambiar el signo político de la provincia".