Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey fueron recibidos por el Director Ejecutivo de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Ricardo Rabbione, quien junto a un grupo de 20 dirigentes y empresarios se interiorizaron sobre los proyectos de Consenso Federal.

Estuvieron presentes el candidato a Gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y Graciela Camaño, Diputada Nacional que busca renovar su banca en la Cámara baja.

Mediante una conferencia de prensa, Lavagna expresó: "Lo importante es poner estas políticas de tipo sectorial en el marco de un programa general. Sólo es posible una mejoría en el marco de un programa económico integral, no con pequeñas medidas de sacar de un lado y poner en el otro. Eso no sirve. Hace falta un enfoque de orden general que implique redistribución de gastos, de inversiones e implique una mejora en jubilaciones y salarios".

A su vez, su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, señaló que "en la medida que no tengamos un rumbo trazado, un plan y políticas de Estado que no cambien permanentemente, no va a cambiar nada. Roberto y yo con todos los que integramos Consenso Federal, queremos que Argentina empiece a crecer en un camino de desarrollo imparable".