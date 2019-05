Luisina Puntunet, titular de la FES, expresó: "Estábamos al tanto de que había inconvenientes con el empadronamiento, pero no nos imaginábamos que el 50% no iba a estar registrado". Y en declaraciones al medio marplatense 0223, señaló: "No parece casual que seamos los jóvenes los que no estamos", apuntó.

A raíz de esta situación, decidieron impulsar una campaña de empadronamiento para que todos los adolescentes que no están habilitados para ejercer su derecho a voto puedan hacer el reclamo correspondiente.

"Entendemos la responsabilidad de votar y a quién votar. Más allá de que sea optativo, sentimos la responsabilidad de hacerlo", manifestó Puntunet.

En todo el país los jóvenes de entre 16 y 18 años tienen inconvenientes con los padrones, y la situación ha sido denunciado por diferentes sectores. Desde el PJ, incluso, acusaron a Mauricio Macri de preparar un fraude electoral.