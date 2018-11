Daniel Scioli es diputado nacional electo por Unidad Ciudadana en las elecciones en las que el año pasado el kirchnerismo, con Cristina Fernández a la cabeza, perdió con Cambiemos. A un año de las presidenciales 2019, hizo públicas sus intenciones de volver a postularse como candidato a presidente.

Candidato del kirchnerismo en 2015, perdió en segunda vuelta con Mauricio Macri, pero asegura que los 12 millones de votos obtenidos en esa elección le generan responsabilidad. Por ello, en una entrevista con el diario La Nación, sostuvo que no será "indiferente" en el momento en que se definan las candidaturas.

"Una derrota no te excluye", dijo Scioli, que se considera, un poco en broma, el "ganador retroactivo del debate". Cuando lo consultaron sobre una eventual candidatura a presidente, señaló: "A la gente que me acompañó en 2015 le preguntaría: ¿cuál sería la razón para que no me vuelvan a acompañar?".

En la nota aseguró que el país necesita "alguien con sentido común, con capacidad para descomprimir esta situación" política y económica actual, y que "genere confianza interna y externa". Ante la pregunta acerca de si él entra en ese perfil, no dudó: "Mi esencia es esa. Tengo la determinación, el conocimiento y la experiencia".

Scioli no se siente ni se sintió nunca kirchnerista. "Siempre fui peronista", aseguró y repasó lo que sucedía cuando gobernaba Buenos Aires mientras Cristina era presidenta: "No me invitaban a los actos porque decían que no era lo suficientemente leal y afín al modelo. La gente sabe que soy distinto y que esas diferencias me valieron presiones".

El diputado nacional bonaerense aseguró que para ganarle a Cambiemos en 2019 "hay que demostrar que vamos a trabajar incansablemente para que se recupere el salario, para que las tarifas tengan racionalidad para proteger a las Pymes. Estamos dispuestos también a dar tranquilidad a aquellos que han invertido y creído en estas reglas de juego".