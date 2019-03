Daniel Scioli sentenció mediante las redes sociales: "Ellos ganaron y la Argentina perdió", afirmando la postura antimacrista que se consolida de cara a los comicios venideros.

Este jueves, el ex mandatario provincial lanzará su postulación a la Rosada en el ND Ateneo, intentando presentarse como la figura que puede unir al peronismo al realizar una autocrítica sobre la campaña presidencial en 2015, aunque no dejando de coquetear con el kirchnerismo en tanto aplicación de políticas a futuro para paliar la crisis.

Scioli basará su lanzamiento de campaña en la situación económica con una fuerte crítica al macrismo y con el planteo de que "Hay otro camino" con algunas medidas cercanas a las ideas de Cristina Fernández de Kirchner.

El lanzamiento será en el mismo lugar donde se presentó la fórmula presidencial Néstor Kirchner-Daniel Scioli en 2003.