"Estoy seguro de que Martín Llaryola va a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad capital", sostuvo Juan Schiaretti al abrir su discurso..

"Hemos obtenido la mayor diferencia desde la vuelta de la democracia. Ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni nos hará creer que nos dieron la suma del poder público ni que tenemos la verdad en nuestras manos. Este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos", añadió el Gobernador.

"La característica de nuestra coalición es que cuida a Córdoba y a los cordobeses y los peronistas que formamos parte. Somos y pertenecemos al peronismo federal, republicano y democrático, porque estamos convencidos de que no habrá república en la Argentina sin el peronismo, y no habrá futuro para el peronismo en la Argentina si no es republicano", sostuvo.

El arrollador triunfo de Schiaretti significó un nuevo revés electoral para el Gobierno de Mauricio Macri, que no logra, hasta el momento, hacer pie en ninguna provincia.