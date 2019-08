Según la Justicia Nacional Electoral, quienes no hayan sufragado en las pasadas elecciones PASO y no tengan justificativo válido no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Además, tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.

En este sentido, se habilitó el portal de infractores para que se pueda realizar reclamos o pagar la multa de $50 con una "boleta de pago" que genera ese mismo sitio.

La boleta impresa puede presentarse y saldarse en el Banco de la Nación, un Pago Fácil o Rapipago. También desde Internet se puede pagar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

El infractor, más allá de que pague o no la multa, puede votar sin inconvenientes en las elecciones generales de octubre.

En www.infractores.padron.gob.ar se puede regularizar la situación de quienes no sufragaron.