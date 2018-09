Impuestos altos, recesión, caída del consumo, inflación, ajuste es el combo que consumidores, empresarios y pobres padecen con mayor intensidad tras la crisis cambiaria y devaluación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante que obliga a revisar las cuentas y profundizar los recortes.

Desde la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, la institución gremial empresaria más antigua y de mayor representación territorial que nucela a cámaras de industria, comercio, construcción y servicios, a través de su presidente, Alberto Kahale, pintó un preocupante panorama.

"La situación no es buena. En los últimos meses se está vendiendo mucho menos que el año anterior, estamos muy preocupados", señaló en diálogo con La Noticia 1.

Kahale anticipó además que en este contexto pidió una audiencia con el Jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai. "Queremos ver qué es lo que se va a hacer", comentó y dijo que le llevarán "todo tipo de reclamos que ayuden a las Pymes".

El dirigente anticipó a este portal que está en análisis de la Feba el pedido de declaración de "una emergencia provincial para comercio e industria". El pedido sería para que sea hasta fin de año e incluiría que no haya clausuras ni embargos. "Pagamos Ingresos Brutos, Ganancias, impuestos provinciales y nacionales, y con tarifas imposibles de pagar. Hay locales a los que se les corta la luz, es increíble", lamentó.



Alberto Kahale

"Cuando le va mal a uno, les va mal a todos", apuntó el dirigente empresarial ante la consulta de este portal sobre qué sector está peor y cuál aguanta aun los embates económicos.

Y añadió: "Los comerciantes están vendiendo 6% menos que agosto del año anterior. Los bolsillos de los obreros están debilitados. No hay dinero, no se consume, el mercado está muy parado. No anda el comercio, las pymes, ni los servicios. La economía está tan congelada que están cerrando muchos locales".

"Y encima nos dicen que hasta abril del año que viene no se va a ver ningún cambio, y hasta fin de año vamos a seguir perdiendo plata. Lo dijo (Elisa) Carrió en la Came", subrayó.

Informe

Las últimas cifras de un informe de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (Adiba) indica que el Indicador Industrial de FEBA registró un retroceso 4,4% en el mes de julio de 2018 interanual donde se agrega que "de esta forma, el crecimiento acumulado de la industria bonaerense en los primeros siete meses del año se redujo a 1,65%".

El mencionado informe también señala que "como consecuencia (de ello), las expectativas de los industriales PyMEs bonaerenses de cara al último trimestre del 2018 dan cuenta de una baja esperanza en la recuperación de las ventas del sector: solo un 6% esperan que las ventas aumenten en el último trimestre".

Se viene un Congreso

Por otra parte, anunció que esta semana habrá un congreso de federación que preside en Mar del Plata - donde va a estar el ministro de Producción bonaerense Javier Tizado y el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet. "Es puntual de comercio interior y minorista. Vamos a tratar lo que estamos viviendo y lo que se viene", precisó al respecto.