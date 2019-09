José Troilo, titular de ACTA, anticipó que "las empresas viven una situación financiera crítica". "Nuestro objetivo es paliar esta crisis económica y reducir costos para mantener el funcionamiento lo mejor posible, no tenemos otra alternativa", destacó.

La interrupción del servicio implicaría que no haya micros de 22.00 a 5.00 de lunes a viernes y que podrían no funcionar por completo durante los fines de semana. La medida tiene como fecha de inicio el próximo lunes 16 y abarcaría la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En las redes sociales rápidamente estallaron las críticas y, por supuesto, los clásicos memes.

Yo no tengo un bondi, así que estas medidas no me afectan.

— Diego (@noempujenche) September 12, 2019