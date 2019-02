La sesión extraordinaria prevista para este miércoles 27 en el Concejo Deliberante de Chivilcoy finalmente no pudo llevarse a cabo por no contar con el quórum necesario, ya que los concejales del bloque 1País, Lucas Burgos, Juan Felice, Liliana Varela, María García Mazzanti, Sofía Mateucci y Walter Brocchetto, no se presentaron en el recinto. Tampoco lo hizo Lourdes Zaccardi, de Cambiemos.

A las 20.00 se realizó el llamado para citar a los concejales, esperando los ediles en su banca hasta las 20:30 para aguardar por el quórum. Llegada la hora, al no contar con el número suficiente, la presidenta del cuerpo, Patricia Mangino, dio por finalizado el encuentro y dijo: "Hemos estado presentes todos los concejales que habíamos pedido la sesión extraordinaria pero no tuvo quórum".

"Es una pena que no se haya desarrollado esta sesión extraordinaria, ya que había temas a tratar que tenían que ver específicamente con la educación, con IPS, y sobre la Tecnicatura en Enfermería", exclamó Mangino en declaraciones al medio local DeChivilcoy. Cabe destacar que las sesiones ordinarias comenzarán el próximo miércoles 6 de marzo, con el discurso del intendente Guillermo Britos.