En su regreso a la pantalla de El Trece con su programa Periodismo Para Todos, el periodista Jorge Lanata presentó una investigación en la que cuestionó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana por conservar sus acciones en la cadena Farmacity. Afirmó, en ese sentido, que mantiene "conflictos de intereses".

"Es dueño de Farmacity. No me parece mal que haya muchos CEO en el Gobierno, pero me parece mal que haya conflicto de intereses", sostuvo Lanata. "El 3% de acciones que tiene Quintana, representa el 53% de los votos, o sea Quintana controla Farmacity", denunció el periodista.

Lanata aseguró que el funcionario de Macri sigue dirigiendo la empresa pese a que en los últimos meses expresó en diario La Nación que antes de asumir como vicejefe de Gabinete había renunciado a la presidencia de Farmacity y aseguraba que "ya no tiene injerencia en la empresa".

El conductor de PPT además recordó que Farmacity mantiene un juicio con las empresas farmacéuticas de la provincia de Buenos Aires. La red de farmacias más grande del país tiene vedado por "ley" el ingreso en la provincia y los vínculos entre la empresa y el Gobierno pusieron en alerta al gremio de farmacéuticos.

También hubo dardos para Dujovne:

El séptimo año de Periodismo para todos arrancó picante y en su primer monólogo, Jorge Lanata apuntó contra el ministro de Hacienda: "Dujovne cree que el país es inestable. Es un delirio. Dijo que él seguía teniendo guita afuera. Es como que el piloto te diga por altoparlantes que la altura le da vértigo".