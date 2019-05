En medio de la escalada de violencia que azota al partido bonaerense de Merlo, una publicación del Intendente Gustavo Menéndez desató bronca en las redes sociales. En un intento de mostrar cercanía con los vecinos, el jefe comunal pidió ayuda en Facebook para poder cocinar pollo al horno con papas.

"Llamado a la solidaridad! Por favor si alguien me puede guiar... puse las papas y la batata al horno primero, después voy a poner la calabaza y por último la pata y muslo de pollo con un morrón arriba... Todo esto según un tutoríal en You Tube... voy bien? Auxiliooo!", escribió Menéndez en su cuenta oficial.

El curioso pedido del Intendente peronista llegó en medio de una ola de robos que azota al distrito. Es que pocas horas antes se conocieron videos de delincuentes que apuntaron a la cabeza de un bebé para robar un celular en Merlo Norte y de una violenta entradera que dejó un vecino herido en Pontevedra.

De inmediato, los vecinos se expresaron en redes sociales. "Mientras él hace plazas o videos preguntando cómo cocinar, nos están robando, como por ejemplo a la señora en Merlo Norte que le apuntaron a su bebé a las 3 de la tarde. Un verdadero desastre", señaló la vecina Juditt Bertolotto.

"Hay que decirle que controle a los policías que no hacen nada y está lleno de motochorros. Un desastre todo, que mire a su alrededor", expresó Alberto Gómez. "Ya no me asombra nada de este monstruo", agregó Amancay Ruiz. "Merlo está abandonado. No tenés vergüenza", añadió la usuaria Viviana Bianco.