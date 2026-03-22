Un hombre provocó un choque en cadena en la Ruta 3, cerca de Mayor Buratovich, partido de Villarino.

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Ocurrió en horas de la madrugada de este domingo (22 de marzo), y luego del accidente escapó. Finalmente lo encontraron y dio positivo al test de alcoholemia.

El sujeto se había retirado de un local bailable de esa zona y subió en forma imprudente a su camioneta para circular por la ruta nacional.

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En el choque en cadena participaron cuatro vehículos, entre ellos dos camiones. Como consecuencia, hubo siete personas con diferentes lesiones.

Tras huir de la escena, se instrumentó un operativo cerrojo para hallar al responsable y su rodado en Buratovich, donde el control de alcoholemia dio el resultado de 1,34 G/L en sangre.

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Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y al secuestro del vehículo. El hombre fue aprehendido, con intervención de la Fiscalía de turno, mientras que en el aspecto contravencional toma intervención el Juzgado de Faltas Municipal de Villarino.