Villa Gesell atraviesa un escenario de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de sus habitantes. Según un informe elaborado con datos del Banco Provincia y del Banco Central de la República Argentina (BCRA, 34.886 personas mantienen deudas financieras y el 22% se encuentra en situación de mora, un porcentaje superior al promedio de la provincia de Buenos Aires, que alcanza el 20,4%.

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De acuerdo con el relevamiento publicado por el medio local MinutoG, la morosidad de las personas prácticamente se cuadruplicó entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, manteniéndose durante todo ese período por encima de la media bonaerense. El estudio también advierte que la deuda de las personas humanas asciende actualmente a 73.900 millones de pesos, con un crecimiento real del 71,7% respecto de finales de 2023.

Uno de los datos más preocupantes es que los jóvenes concentran los mayores niveles de incumplimiento. Entre quienes tienen entre 18 y 24 años, el 43,1% registra deudas en situación irregular, mientras que en el segmento de 25 a 34 años el porcentaje alcanza el 32,1%, ambos valores superiores a los promedios provinciales. A partir de los 35 años, los niveles de mora comienzan a descender de manera progresiva.

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En el plano empresarial, el informe refleja una realidad diferente. En Villa Gesell existen 214 empresas con financiamiento y la mora alcanza apenas el 2,5%, por debajo del promedio provincial. Sin embargo, el sector de hotelería y gastronomía aparece como el más comprometido, con un índice de incumplimiento del 14,6%, muy por encima del resto de las actividades económicas analizadas.

El estudio también muestra un cambio en las fuentes de financiamiento utilizadas por los vecinos. El 51% de los deudores posee créditos otorgados por entidades no bancarias, lo que representa unas 16.914 personas, mientras que 16.040 mantienen financiamiento exclusivamente con bancos. No obstante, las entidades bancarias concentran el 84% del monto total adeudado.

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Entre las principales entidades no financieras utilizadas por los geselinos figuran Tarjeta Naranja, Mercado Libre, Favacard y Favanet S.A., donde esta última registra uno de los niveles de mora más elevados, con el 46,5% de su cartera en situación irregular.

Barrera participó de una reunión con el Banco Provincia

Frente al deterioro de los indicadores, el intendente Gustavo Barrera participó en La Plata de una reunión encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, junto a otros jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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Durante el encuentro se analizó el fuerte crecimiento de la morosidad en las familias bonaerenses, que pasó de alrededor del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026 en los distritos relevados. También se abordó la situación de las pequeñas y medianas empresas, el deterioro del empleo y la caída del consumo.

Entre las medidas propuestas surgió la realización de reuniones regionales entre autoridades del Banco Provincia y los municipios para asesorar a trabajadores, familias y pymes con problemas de endeudamiento, con el objetivo de buscar alternativas que permitan evitar un agravamiento de la situación financiera.