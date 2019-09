Una propuesta para reactivar el Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada, que fue foco de conflicto entre los trabajadores y el gobierno bonaerense es presentada este sábado 28 de la mano del ingeniero Ángel Cadelli, del Consejo de Fábrica de ARS, y Marcelo Pérez, aspirantes a presidente y vice de la empresa estatal.

Es a las 19 hs. en el salón Néstor Kirchner -Av. Bossinga y Perú- donde se presentará el "plan de reactivación del Astillero Río Santiago".

"El destino de la industria naval argentina, y el del Astillero Río Santiago en particular, deberían ser venturosos. A partir de 2009, presentación en la ONU mediante, la Argentina es un país marítimo además de bicontinental -350 millas náuticas, el 63% del país es mar-. Entonces, la conciencia marítima del Pueblo trabajador debería crecer en vez de perderse, y la industria naval autóctona estar de fiesta, no de duelo" aseguraron en un comunicado desde Social 21, la tendencia, movimiento que integra el Frente de Todos.

Allí señalaron que "sin industria naval no hay soberanía". "El Estado necesita y debe volver a fabricar barcos. La reactivación del Astillero Río Santiago animará a otros industriales a crear sus propios astilleros. Es el modo argentino de desarrollo y producción: el Estado Empresario, anterior incluso a la nación misma", resaltaron.

"El Plan de Operaciones de Mariano Moreno creó, en 1810, fábricas estatales de pólvora, fusiles y armas en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. San Martín hizo caja, en 1814, con la Gobernación de Cuyo para crear el Ejército de los Andes. Yrigoyen crea YPF en 1922, siendo la primera petrolera estatal del mundo, anticipándose a Lenin, Trosky y Stalin. Así, el ARS (1948) es precursor de la industria naval argentina, como YPF lo es de la petrolera y SOMISA (1947) de la siderúrgica", recordaron.

Y agregaron: "No es un conflicto ideológico de izquierda-derecha, es geopolítico de Patria sí-colonia no. El ataque al ARS, al Estado Empresario, es una agresión contra la argentinidad misma, en él y por él representada. La embajada embiste contra el ARS porque es San Martín-Rosas-Yrigoyen-Perón. Ya antes lo hicieron España en 1810 con sus virreyes, Inglaterra en las invasiones de 1806 y 1807, Francia e Inglaterra unidas en 1845 en la Vuelta de Obligado, la Shell anglo-holandesa y la Esso norteamericana contra el gobierno radical en 1930, el embajador yankee Spruille Braden contra el futuro gobierno peronista en 1945... No es exagerado: en el Astillero Río Santiago está la Patria".