En respuesta a un reclamo generalizado de la gente que espera un gesto "solidario" de la política en tiempo de crisis, el intendente del municipio bonaerense de General Rodríguez, Mauro García, trabajará ad honórem. Pero no lo hará solo, sino que lo acompañarán sus 120 funcionarios políticos. A partir de la asunción el 10 de diciembre de quien fuera candidato del Frente de Todos, García debió "afrontar $27 millones de deuda a Edenor y la falta de pago de cuatro meses de recolección de residuos", entre otras cosas. Al joven intendente de 43 años electo en octubre, que ganó la elección con el 50% de los votos, se le sumaron en su determinación de trabajar ad honórem secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y coordinadores.

"El grupo de personas que integra nuestro gabinete es gente que viene militando con nosotros hace ya mucho tiempo", comenzó contando García a LaNoticia1.com, quien reveló como convenció a sus funcionarios de sumarse a la medida: "Nosotros tenemos una estructura de militancia que va compensando entre las obligaciones lógicas que tenés de un trabajo jornalizado, donde tenés que cumplir determinados horarios. Lo que hicimos fue tratar de ordenar esas situaciones en el sentido de que por ahora ninguno deje sus actividades o pueda regular sus horarios en función de estar cumpliendo las obligaciones dentro del municipio. Pero por ahora todos seguimos haciendo nuestra tarea habitual hasta tanto se regularice la situación económica".

"Este gesto de solidaridad fue la única solución que encontramos y terminó siendo efectiva porque hemos podido cumplir con todos los compromisos de pago a los trabajadores. Hoy evaluando esa decisión, creemos que fue muy acertada", contó el Intendente, que hasta hasta la semana pasada continuaba con sus tareas como docente. Cabe recordar que García es profesor y Licenciado en Educación Física y Ciencias de la Educación. También está próximo a recibirse de abogado. Jugó al rugby y le gusta correr triatlones "porque el tiempo va pasando y al cuerpo hay que cuidarlo". El flamante jefe comunal integra una familia de deportistas, con su esposa docente de gimnasia y sus tres hijos: Sus pequeñas Elena y Emilia, de 8 y 4 años; y Juan Santiago, de 20.

García contó que no todo es color de rosa ni cuestiones de politiquería. "Yo soy docente, no es que soy empresario", aclaró, al tiempo que señaló: "Hay una realidad, dentro de nuestro gabinete tenemos gente que necesita de forma inmediata empezar a cobrar. Por eso a partir de enero vamos a comenzar progresivamente con los nombramientos para que de a poco, podamos garantizar poder pagarle el sueldo a todos los funcionarios". "Esto no es ningún gesto de altruismo ni nada por el estilo, simplemente es una decisión solidaria que decidimos adoptar porque era la única manera que teníamos de garantizar y cumplir en los términos que estaban previstos con todos los pagos de los haberes de los trabajadores y trabajadoras de General Rodríguez", agregó.

"Yo estoy convencido que cuando uno ingresa en cualquier cargo político y tiene responsabilidades le corresponde cobrar un salario. Esto es un derecho y yo no vengo acá a plantear otra cosa. El problema acá es que no había dinero para pagar. La realidad es que nosotros no tenemos recursos económicos para afrontar el pago de los funcionarios y estábamos con el riesgo de no poder cumplir con el pago de los trabajadores. Y eso hubiera sido catastrófico", remarcó el alcalde peronista. "Si nosotros no somos capaces de dar el ejemplo, se hace muy difícil. Trataremos a partir de enero comenzar a nombrar algunos funcionarios de forma progresiva hasta lograr nombrar la totalidad del equipo y que pueda estar garantizado su sueldo", detalló.

Al ser consultado acerca de la situación financiera de la Comuna, García sostuvo: "Desde antes de asumir veníamos advirtiendo una situación muy complieja, con lo cual se había complicado el pago de los salarios a lis municipales. Tal es así que se había cortado el pago a los funcionarios y de hecho nosotros el último viernes liquidamos los haberes de los funcionarios de la gestión anterior. Es decir, estamos pagando los platos rotos del desajuste económico del Gobierno de Kubar", manifestó el jefe comunal a LaNoticia1.com, donde aseguró: "Recién cuando asumimos el 9 de diciembre nos dimos cuenta que si los integrantes del Gobierno cobrábamos nuestros sueldos poníamos en peligro los aguinaldos y los bonos de los trabajadores".

En cuanto a las deudas que arrastra el municipio, el Intendente repasó: "Tenemos una inmensa deuda, principalmente a los proveedores, que hace mucho tiempo que no cobran. Lo más complejo es la recolección de basura, que de a poco estamos solucionando tras el acuerdo de un plan de pago. Con Edenor también hemos llegado a tener una deuda de 27 millones de pesos y ahora hemos acordado otro plan para ir pagando progresivamente y así evitar llegar a un conflicto mayor con la empresa prestataria del servicio. De ahí para abajo además hay muchísimas otras cosas que se deben y que de a poco vamos a ir solucionando en función de la recaudación que vayamos obteniendo", completó el mandatario comunal.

Por último, García se enorgulleció al repasar distintas medidas como la entrega de mercadería y de cajas navideñas en los barrios más postergados. "Habiendo tomado la decisión de trabajar ad honorem garantizamos que el 18 de diciembre se pueda pagar los aguinaldos a todos los trabajadores y trabajadoras municipales. También se les pagó el bono, que está en el marco del convenio colectivo de trabajo. Y se otrogó otro plus complementario de 1500 pesos porque nos enteramos que muchos trabajadores habían gastado el primero para saldar deudas", explicó. Además se mostró optimista de cara al futuro: "Entre el 2 y 3 de enero todos los trabajadores y trabajadoras de la planta municipal van a cobrar su sueldos como corresponde".