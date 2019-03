Mauricio Macri fue entrevistado por el periodista Luis Majul, este domingo, en el programa La Cornisa. Durante el ecuntro, el Presidente hizo en distintos foco en distintos temas y habló desde la situación socioeconómica que atraviesa el país hasta respondió preguntas sobre su familia.

Sobre Franco Macri: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar"

"Tuve una relación muy intensa con mi padre. Al final del camino le estoy eternamente agradecido. Siento orgullo por el padre que he tenido”.

Cristina Fernández: "No cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo. Ella es la culpable de que su hija esté procesada... Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad".

Tarifas: "Aumentaron las tarifas, de 1 a 7 porque eran ridículos nos estábamos a oscuras. No hay que mirar la tarifas, hemos logrado que la gente que no tenía gas se vuelva a conectar".

"Lavagna tendría que tener más humildad. Estuvo en todos los gobiernos anteriores. Debería hacer una autocrítica. La renegociación de la deuda fue malísima"

Sobre el juez Alejo Ramos Padilla y su denuncia, Macri dijo: “Creo lo que expresa lo que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura, que no es un juez que actúe con ecuanimidad, se presta a un show mediático político. Espero que el Consejo evalúe con todas las pruebas que hay si hay que destituirlo”.

Kirchnerismo: "Nos generó una aparente calidad de vida, dándonos aires acondicionados truchos de alto consumo que ya no se usan en ningún otro lugar del mundo".

Sobre Marcelo Tinelli, quien dijo que tanto Macri como Cristina Kirchner "son dos caras de la misma moneda y tienen picado el boleto": "Todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también de hacerse cargo de lo que cada uno dice... La última vez que nos vimos no me había dicho eso. Dijo que estaba interesado en participar con Cambiemos en política".

Crisis económica: "Me hago cargo. Los veo en su casa, en sus empresas, en sus comercios. Sé que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo pasado".

Inflación: "La inflación de este año va a ser más baja que la del año pasado"