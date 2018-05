Vivii0383: @KickerNico I don't know if you will read this tweet but I just wanted to show you my support in this path that you… https://t.co/5MxJXCw9vJ

ChelibersJc: @argentinotenis @guido_pella @HoracioZeballos @YacaMayer @FedeDelbonis @delpotrojuan @dieschwartzman @KickerNico Suspendido Nico Kicker

Mati_Ezequiel: @Chileantipster @KickerNico @procoacharg Parece que si

Alliendigena: @sebatorok @KickerNico @Giovalapentti Cómo se pueden enterar del arreglo? Es.contradictorio que casas de apuestas auspicien el tennis no?

Robby_champ: @sebatorok @KickerNico Va a ir el nuevo Gerente Vasallo a defenderlo? Jajaj. Memoria

chipandchargeAR: Es quien luego de la investigación del caso @KickerNico celebró una audiencia en Miami el 20 de marzo pasado. https://t.co/qAVkdIEajC

chipandchargeAR: Este es el comunicado de la Tennis Inregrity Unit: suspende provisoriamente a @KickerNico por arreglo de partidos e… https://t.co/UIMLoTsjlk