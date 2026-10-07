Una grave denuncia generó preocupación en la comunidad educativa del Colegio Modelo de Lomas, en Lomas de Zamora, donde padres y estudiantes aseguran que alumnos utilizaron fotografías de compañeras menores de edad para crear imágenes falsas de desnudos mediante inteligencia artificial y posteriormente comercializarlas.

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El caso derivó en una denuncia penal y en una protesta frente al establecimiento. Dos adolescentes de 15 años fueron imputados, aunque familiares de las damnificadas sostienen que serían cuatro los estudiantes involucrados.

Según la reconstrucción difundida por TN, las imágenes habrían sido generadas a partir de fotografías reales de alumnas de distintos cursos. El material posteriormente habría sido compartido y ofrecido a través de plataformas de internet y grupos de WhatsApp.

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Cerca de 50 menores estarían afectadas

De acuerdo con la información difundida, unas 45 alumnas de entre primero y quinto año habrían sido víctimas de la utilización de sus fotografías para generar contenido sexual falso.

Las familias aseguran que el material era organizado a modo de catálogo, con fotografías y datos reales de las estudiantes junto con las imágenes manipuladas mediante IA.

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Una madre identificada como Micaela contó a TN que las familias se enteraron de lo ocurrido a través de los propios estudiantes.

“Nosotras nos enteramos por los chicos”, relató la mujer, quien afirmó que los hechos ya eran conocidos por el colegio desde hacía aproximadamente un mes.

Según su testimonio, los responsables habrían compartido el material con estudiantes de otros establecimientos de la zona y lo habrían publicado en sitios para adultos.

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Reclamos de las familias

La situación generó una protesta este miércoles frente al colegio. Decenas de estudiantes permanecieron en la puerta y no ingresaron a clases, mientras padres reclamaban respuestas a las autoridades.

"Había una logística perversa" Alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora denunciaron que cuatro menores intervinieron con IA fotos de sus compañeras para venderlas en otros colegios y en páginas porno. — Corta (@somoscorta) October 7, 2026

La madre de una de las adolescentes cuestionó especialmente la presunta falta de comunicación por parte de la institución.

“Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos en ese momento”, relató.

También afirmó que algunas alumnas habrían atravesado momentos de angustia dentro del establecimiento.

“El colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos”, sostuvo.

La mujer manifestó además su preocupación por la posibilidad de que las imágenes falsas continúen circulando en internet y por no conocer el alcance que pudo haber tenido la difusión.

Los acusados dejarían de asistir presencialmente

Mientras se desarrollaba la protesta, un grupo de padres pudo ingresar al establecimiento y mantener una reunión con los directivos y autoridades educativas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por TN, representantes de la Inspección General de Educación escucharon los reclamos y resolvieron que los alumnos señalados dejarían de asistir presencialmente al colegio y continuarían sus estudios de manera virtual.

La medida se desarrolla en paralelo a la investigación judicial iniciada esta semana.

Hay una investigación judicial

Uno de los adolescentes involucrados habría intentado pedir dinero a otros compañeros para evitar revelar su participación. Ante la negativa, habría filtrado información a una de las estudiantes cuyas fotografías habían sido utilizadas para generar el contenido.

Por el caso, dos adolescentes de 15 años se encuentran imputados por la presunta producción de material de índole sexual.

La investigación deberá determinar el alcance de la maniobra, la cantidad de personas involucradas y la circulación que pudieron haber tenido las imágenes.

Desde el Colegio Modelo de Lomas no realizaron declaraciones públicas sobre el caso, aunque anticiparon que preparan un comunicado dirigido a la comunidad educativa para brindar explicaciones sobre lo ocurrido.