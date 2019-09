El escándalo se había desatado la semana pasada, cuando el Dr. Jorge Sepero presentó su renuncia como director del Hospital San Roque con fuertes criticas a la gestión del Intendente Camilo Etchevarren. "No tenían como objetivo el bienestar de la gente sino que querían recortar gastos", afirmó el profesional. A raíz de esto, el alcalde convocó a una conferencia de prensa y se excusó: "Le pedí yo la renuncia porque siento que después de las PASO, el comportamiento y temperamento de esta persona cambió para mal".

Ahora, el alboroto tomó tintes de gran dimensión luego de que en las últimas horas salió a la luz un audio de una conversación telefónica del Intendente con quien hasta la semana próximo pasada era el Director del nosocomio. El alcalde dolorense le recrimina al médico que permitió la internación de una paciente que tenía un feto muerto de 22 semanas, que a su juicio "no tiene nada" y eso le rompe "las pelotas". Además, en medio de una fuerte discusión, exigió que en todo caso la derive "a General Belgrano o a La Plata".

"Mandala a La Plata o a Belgrano, no tiene nada, que no me joda las pelotas, que se vaya a La Plata decile", afirma el jefe comunal en el audio difundido por el medio local Infozona, donde también reconoce que echó a las ginecólogas "para que no venga nadie": "Me hacen quilombo, me mandan gente que no tiene nada". Sepero le trata de explicar al Intendente que se trata de una urgencia y que como hospital público no se puede negar su admisión: "Es vergonzoso mandar a una enferma de estas características a La Plata".

La respuesta del profesional enfurece aún más al jefe comunal, quien amenaza: "Viene gente que no tiene nada, me voy a poner duro en serio", advirtió. El audio que trascendió de la comunicación telefónica desató el repudio de los vecinos de Dolores y se redoblaron las muestras de solidaridad para con el Dr. Sepero. Cabe recordar que Etchevarren lleva 12 años gobernando el distrito. En la PASO, el alcalde de Juntos por el Cambio (46%) viene de conseguir un ajustado triunfo sobre Facundo Celasco (40%), del Frente de Todos.