Jonathan Ferreyra y su novia, Sofía Puente, fueron embestidos el 1° de agosto cuando, en moto, subían a la ruta 191 desde un callejón rural en San Pedro. El joven, de 21 años, sufrió una fractura de cadera que obligó a su traslado a un centro de mayor complejidad en Cañuelas para intervenirlo quirúrgicamente y colocarle una prótesis.

Pero ahora las autoridades de Salud trabajan alrededor de una complicación con la operación a la que debe someterse. Un presupuesto de 118.000 pesos para la prótesis se cayó porque un médico dijo que había que comprarla en la casa central que la distribuyó: Ésta la cotizó por casi $ 210.000 y trabó la venta del otro oferente.

Lo que hasta ahora era uno de tantos casos, este martes comenzó a tener ribetes que podrían ser reveladores del accionar de algunos profesionales de la salud y empresas proveedoras de elementos a la hora de comercializar y presupuestar al Estado.

"No sabemos qué hacer. No pueden poner fecha para la operación, si no hay respuesta lo van a mandar de vuelta", dijo la madre de Ferreyra, María Rosa.

El miércoles pasado, tras 13 días internado, Ferreyra consiguió cama en el hospital de Cañuelas. En el San Martín de La Plata, en El Cruce de Florencio Varela y en el Posadas no lo podían recibir.

A Cañuelas fue con el compromiso de que el municipio de San Pedro se haría cargo de la prótesis. La semana pasada, al otro día de la derivación, el gobierno local ya tenía el elemento para enviarlo a los médicos para la operación. Primero envió a Cañuelas la consulta respecto de la pertinencia de la prótesis que tenían en vista, que es la que habitualmente utilizan en el Hospital local, de marca Imeco, de origen nacional, con un costo de alrededor de 60.000 pesos.

La respuesta fue negativa: el traumatólogo a cargo pidió una marca en especial: SAI, South America Implants. Con ese dato, el gobierno local solicitó cotización y la obtuvo: las tres placas de reconstrucción no bloqueadas de 3,5 mm para pelvis más los tres torios canulados de 7 mm, todo el set de implante y colocación, fue presupuestado por un proveedor de Rosario, a través de uno local inscripto en la Municipalidad, en 90.000 pesos más IVA, unos 118.900 pesos.

Estaba todo listo para que este jueves operaran a Jonathan, puesto que a pesar de que la prótesis solicitada costaba 50.000 pesos más que la prevista, era la que los médicos requerían. Sin embargo, el diablo metió la cola.

Desde el hospital Cuenca Alta de Cañuelas informaron que, según el traumatólogo a cargo, la compra había que hacerla de manera directa a la empresa South America Implants, con sede en el parque industrial de Ezeiza. La cotización enviada en el presupuesto de la firma SAI sorprendió a todos: la misma prótesis costaba ahora 209.330 pesos, casi 100 mil más que la que había conseguido el gobierno local.

El traumatólogo cirujano que solicitó la prótesis se llama Rafael Amadei Enghelmayer, según consta en la cotización de la empresa South America Implants. Su intervención generó un problema: luego de que esa firma presupuestara la prótesis por 100 mil pesos más, el primer proveedor se cayó. A él, ahora, no se la vendían. Sólo se podía comprar en la casa central de SAI.

Si no hay respuesta rápida, en la famila creen que el hospital de Cañuelas va a "devolver al chico" a San Pedro sin operarlo. En el medio, una sospecha sobre la que nadie, por lo pronto, se animó a denunciar sobrevuela el caso, ante la pregunta acerca de por qué un proveedor podía ofrecer la misma prótesis que la casa central a 100.000 pesos menos.