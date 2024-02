La invasión de mosquitos que afecta a la Provincia de Buenos Aires golpea fuerte en Necochea. La situación preocupa tanto a habitantes como a turistas. Y la problemática se agrava con la llegada de altas temperaturas y la posibilidad de lluvias, condiciones que propician la proliferación de estos insectos.

Por si fuera poco, y tras una extensa recorrida, un equipo de LaNoticia1.com pudo corroborar que la ciudad balnearia enfrenta un desabastecimiento total de repelentes. Carteles con mensajes como "No hay Off" o "No tenemos repelente" son comunes en comercios, mercados y farmacias, tanto del centro como de las zonas periféricas.

A raíz de esta situación, es común observar por las calles de este destino turístico a personas con picaduras y ronchas, algunas cubriéndose con prendas largas para protegerse. “No hay repelente por ningún lado y los proveedores avisaron que por un tiempo tampoco habrá para reponer”, confió un farmacéutico a este medio.

“Parecería que está cortada la cadena, no sabemos bien qué sucede pero los proveedores no están trayendo. La gente se acerca a comprar pero se encuentra con que no tenemos para vender. Y encima los mosquitos están más picantes que nunca”, indicó otro joven que atiende un pequeño comercio a escasos metros de la playa.

Por estas horas, la atención se centra especialmente en los niños, quienes son más vulnerables ante esta invasión. Los repelentes diseñados para ellos, que contienen Icaridina o citronela, son prácticamente imposibles de conseguir en Necochea a pesar de sus elevados precios, que superan los $10.000.

Desde la Dirección de Bromatología e Higiene del municipio desaconsejan el uso de insecticidas adulticidas como medida preventiva. Según indicaron, estas pulverizaciones no son selectivas y pueden afectar a insectos beneficiosos, como polinizadores y depredadores naturales de los mosquitos.

Según las previsiones meteorológicas, para este jueves en la ciudad de Necochea se espera que se registren temperaturas máximas de hasta 28°C, acompañadas de tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 69 km/h, generando una alerta meteorológica para la tarde.