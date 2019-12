Cada vez que llueve en la provincia de Buenos Aires, los sectores más postergados del conurbano bonaerense suelen verse afectados con inundaciones o anegamientos y el distrito de La Matanza no es la excepción.

Esta madrugada, desde el PRO salieron a denunciar calles inundadas y advirtieron por la falta de obras en el municipio que gestiona el Intendente Fernando Espinoza, cuna del peronismo en territorio bonaerense.

3 am y uno despierto, controlando el agua como si pudiera hacer algo, es la triste realidad de los matanceros cada vez que llueve, la municipalidad no atiende, defensa civil o la policia menos. Así vivimos @FerEspinozaOK @magariovero @LaMatanzaMunic piensan hacer algo? pic.twitter.com/PApKJmoto0

En ese sentido, el concejal del bloque Cambiemos, Lucas Córdoba, salió a denunciar en Twitter las complicaciones registradas esta madrugada por la acumulación de agua en algunas zonas de la Comuna.

El edil vidalista y presidente de Jóvenes PRO La Matanza publicó el video de Daiana Álvarez, una militante que mostró su casa inundada, al igual que el resto de la cuadra, en la localidad de San Justo.

Vecinos, así está mi calle en #SanJusto, una de las que "no se inundan". Si así está una de las calles que no se inundan, no quiero imaginarme cómo están las zonas que si se inundan seguido.

Por favor @Kicillofok, @magariovero, @FerEspinozaOK, continúen las obras que empezaron. pic.twitter.com/Hcl3sKMaOx

— Federico Smario (@Fesmapro) December 27, 2019