Una falla en la red de energía eléctrica que se originó en una conexión de transporte entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral argentino, ocasionó este domingo un corte de luz en casi todo el país.

Los memes no se hicieron esperar y estallaron en Twitter, y el Gobierno se adjució varias ironías.

#SinLuz anuncian en Edenor y Edesur REPITO NO HAY LUZ en toda la Argentina , Uruguay , Paraguay , Chile pero por suerte ya lo tenemos al Ingeniero Mauricio Macri trabajando para dar solución al #Apagón que afecta millones de usuarios. Zi Ze Puede !!!! #CorteDeLuz pic.twitter.com/g8z1DtgVnX

Tranquilos...un aumentito más y lo solucionamos. #cortedeluz + IVA...ah no era masivo sorry. Me confundí pic.twitter.com/OeB3HKXsCL

— Mercedes Mayol (@mechaluna) 16 de junio de 2019