Los ediles brownianos Miriam Niveyro y Claudio Villagra y la consejera escolar Manuela Elustondo presentaron su bloque “Juntos por el Cambio”, criticaron al candidato de Cambiemos y ex director del PAMI, Carlos Regazzoni y se definieron como “los verdaderos representantes” macristas.

Mientras el actual intendente Mariano Cascallares busca la reeleción por el Frente de Todos, desde el espacio opositor se “sacan chispas”. “Yo soy fundadora del PRO en el municipio desde hace doce años y Claudio y Manuela nos acompañan hace nueve como PRO-peronismo”, recordó Niveyro, ex jefa de la bancada de Cambiemos.

“En Almirante Brown, hubo sectores de otros espacios de Cambiemos que no fueron invitados a participar de la contienda electoral, más allá de un lugar en la lista. Es por ello que creemos que el candidato que se impuso en el distrito no es representativo del espacio e instamos a buscar otra alternativa de cara a las próximas elecciones en el municipio”, aclaró la ex jefa de bancada.

Niveyro acusó a Regazzoni de ejercer la política desde “una forma autoritaria, donde no hay consenso, donde se imponen las cuestiones de manera caprichosa y no se tiene en cuenta la territorialidad de los dirigentes de Brown”.

El nuevo bloque acompañará como precandidato a intendente al empresario Walter Sipag. “Es un hombre muy sustanciado con la manera de hacer política y gestionar de nuestra gobernadora. Esa es la posibilidad y el vehículo en todo Brown para salir a pedir el voto para esta lista vecinalista y para Vidal y Macri”, afirmó Villagra.

Por su parte, Elustondo, destaco el lanzamiento del espacio vecinalista y cuestionó al ex director del PAMI diciendo que “fue puesto a dedo” y que “no vive en el municipio”.