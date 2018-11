Por Javier Cappiello

Todo comenzó como un reto a unos estudiantes que no ocurrió. Estos alumnos, que luego darían origen a la banda The Ex, iban a ser sancionados por ensayar a un volumen alto en un aula vacía, de la Escuela Ensam de la ciudad de Banfield, en 2005. El director encargado de la entidad del municipio de Lomas de Zamora, de aplicar esa sanción era Mariano Ulicki, quien si bien pidió a los jóvenes que redujeran el volumen, en ese momento, terminó siendo uno de los artíficies del conjunto que este sábado brindará un show en “La Casa de Tulio”, desde las 21.30, en la localidad de la zona sur del Conurbano bonaerense.

“En el año 2005 tenía un curso que era un 5° Sociales, donde tenía un grupo de alumnos que eran Matías Lotierzo, Matías Núñez, Cristian “el Chiqui” Cristian Di Sciacio, quienes generalmente solían tocar en los actos del colegio un tema de música nacional o internacional. Un día me llaman del laboratorio del colegio para quejarse de que en un aula vacía estaban tocando muy fuerte, fui a pedirles que bajen la música y Matías Lotierzo agarra la guitarra y me dice 'profe esta es de su época y se ponen a tocar ‘Have You Ever Seen The Rain?’ Creedence Clearwater Revival´ y terminé cantándola con ellos”, recordó Ulicki, en declaraciones a Lanoticia1.com.

Además, lo que había empezado a germinar como un reto terminaría siendo un motivo para que el, por entonces, directivo del colegio toque por primera vez con los jóvenes en elacto de egreso del 2005 y luego los convocara para tocar en la celebración del cumpleaños de su hija Sabrina.

“El día del acto se ponen a tocar y si avisarme nada, me llaman para que suba al escenario para que tocara con ellos, ese fue el germen de The Ex. Al año siguiente ellos terminan el colegio, me hacen subir nuevamente al escenario para cantar Have You Ever Seen The Rain?. Un año después mi hija Sabrina cumple 15 años, entonces se me ocurrió hacerle una sorpresa y prepararle unos temas para cantar y pensé en los chicos: Matias Lotierzo, Núñez y en Cristian”, expresó.

Y agregó: “Al haber egresado los llamé por teléfono, no encontramos en el buffet del colegio, les comenté cuál era mi idea, me dijeron ‘cuente con nosotros, no encantó la idea’. A partir de allí, durante dos y tres meses nos pusimos a ensayar. El condimento muy divertido es el que iba a ser el baterista, Diego Soto, tuvo un problema de salud y Chiqui me dijo que se animaba a tocar la batería, pero el problema que al ocurrir es nos faltaba un bajista. Entonces le digo a mi hijo mayor que se llama Federico, que tenía 17 años y tocaba la guitarra, si se animaba a tocar el bajo, con lo cual no tuvo ningún inconveniente”

Y agregó: “Lo divertido fue que incorporamos a Federico y dos veces por semana nos escapábamos de casa para ir a ensayar. Como esto era para Sabrina teníamos que buscar excusas diferentes. Entonces el 1° de noviembre de 2016 debutó The Ex con la formación original, que eran Matías Lotierzo, Matías Núñez, Cristian Cristian Di Sciacio, Federico Ulicki y quien habla”.

La exautoridad del recordado EGB del Ensam expresó que esa ocasión “fue algo muy emotivo”, lo cual su repercusión provocó que la banda comenzara a cimentarse y apostar a un proyecto integrado por exalumnos de la entidad lomense.

“Después de haber subido las fotos y video a Facebook, me llama una amiga para preguntarme si nos animábamos ir a tocar a un evento donde se juntaban fondos para un refugio de perros. Hablé con los chicos y les encantó la idea. Fue la primera vez que The Ex tocó frente a público desconocido, donde había como 200 personas y fue muy lindo. A partir de ese momento comenzamos a pensar que la banda podía dar para hacer algo serio y con continuidad”.



“La cuestión es que hace unos 13 años estamos tocando casi ininterrumpidamente con algunos cambios en la banda, entre algunos que se fueron y otros que vinieron. Tuvimos el lujo de tener como voz femenina principal a Mariana Rosas, exegresada de la escuela Normal y directora de cobros, a Julio Cesar Vivas de la promoción 1969 que ganó el concurso ‘Si lo sabe cante’ con Roberto Galán, al baterista de la banda Pomada, Oscar Carranza, entre otras personas que son ilustres musicales”, precisó.

¿Por qué The Ex y el diseño del escudo de la banda?

“The Ex porque cuando debutamos en el cumpleaños de Sabrina teníamos que ponerle un nombre a la banda y lo que teníamos en común era que todos éramos exalumnos de la escuela Normal. Con lo cual se me ocurrió diseñar con el escudo de la banda con el de la escuela rojo y azul, que tiene la palmera y hojas de cardo entre otros elementos, con la tipografía de The Beatles”, contó Ulicki.

Actualmente la formación es integrada aún por exalumnos del Enam, requisito tácito para poder formar de ella.

“De la formación actual quedamos Matías Núñez, un genio absoluto en la guitarra y un gran amigo, siempre digo que es un cuarto hijo; y yo en teclado. Se incorporaron Cristina Lopiano, quien es una maravilla cantando con un talento impresionante; Mariana, la hermana de Matías en el bajo y la pareja de ella que se llama Matías Raiker”, precisó.

Sobre el show “Una que sepamos todos” del próximo sábado, en la calle General Palacios 1221, Ulicki expresó que “tocar en la Casa de Tulio es como tocar en nuestra casa porque es un lugar cómodo, y amigable, con una buena acústica”.

“Por primera vez vamos a hacer un show con casi la mitad de rock nacional por eso el nombre del espectáculo ´Una que sepamos todo”, adelantó.