Vecinos y asociaciones ambientalistas del pueblo de Parada Robles, municipio de Exaltación de la Cruz, denunciaron que una avioneta fumigó con agrotóxicos la zona donde funcionan una escuela primaria y otra secundaria. Tras el rociamiento del insumo químico debieron ser suspendidas las clases.

Si bien el hecho que se produjo el lunes, en horario escolar, en pleno horario escolar en diversas escuelas de región. Según lo publicado por Dib, los maestros y estudiantes de las entidades denunciaron que padecieron afecciones en vías respiratorias, irritación en ojos, vómitos y malestar general.

Las escuelas afectadas por la acción de la aeronave fueron la de Educación Primaria N° 4 y Secundaria Técnica N° 1, al igual que los barrios aledaños, aproximadamente, en el Km 78 de la ruta nacional 8.

Tras el repudio de docentes y funcionarios políticos, el municipio local labró un acta infraccionaría en la que detalló que se violó la ley que establece que para fumigaciones aéreas se debe respetar el retiro de 2000 metros de distancia de centros urbanos. Además, la medida fue elevada al Tribunal de Faltas para establecer la sanción correspondiente.

En tanto, Roberto Baradel, el titular de Suteba, cruzó al Gobierno encabezado por María Eugenia Vidal y cargó contra Leonardo Sarquís, el ministro de Agroindustria, a través de Twitter.

“Pueden creer que fumigaron con una avioneta sobre las escuelas 4 y 1 de Robles mientras había alumnos, alumnas y maestras. ¿No le importa gobernadora? Ah no, ahora entiendo, nombró como ministro de Agroindustria a Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto”, apuntó.

Pueden creer que fumigaron con una avioneta sobre las escuelas 4 y 1 de Robles mientras había alumnos, alumnas y maestras. No le importa gobernadora? Ah no, ahora entiendo, nombró como ministro de agroindustria a Leonardo Sarquís ex gerente de Monsanto. #EscuelasSeguras pic.twitter.com/TGQfNUqFbJ

— Roberto Baradel (@RobiBaradel) 12 de marzo de 2019