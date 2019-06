El bloque de Unidad Ciudadana-PJ del municipio de Luján expresó a Oscar Luciani, el intendente de local, su preocupación por los comercios cerrados en la comuna. El espacio pidió que el jefe comunal aplique “un plan integral para mitigar los efectos de la grave crisis económica y social por la que atraviesa el Partido de Luján”.

“No hemos tenido ninguna buena predisposición de las áreas municipales competentes. Intentamos, de manera infructuosa, acceder a información y en realidad a nivel local hay una carencia muy importante de parte del Departamento Ejecutivo”, señaló el concejal Cesar Siror.

Además, planteó que "es absurdo no ver esta realidad que ocurre en los comercios". "Se ha discutido, se ha debatido, han surgido normas, pero vemos que el Estado Municipal no tiene ninguna instancia. La única información que tenemos es del INDEC a nivel general. No hay un área municipal dedicada a la estadística”.

Y agregó: "La actual crisis económica y social por la que atraviesan gran parte de nuestros vecinos de Luján, producto del cierre de comercios y fábricas, la suspensión de turnos de producción y los despidos masivos en distintos sectores productivos, requiere información e intervención urgente del Departamento Ejecutivo en función de atender solidariamente los gravísimos efectos que produce el desempleo y la pobreza en el tejido social y comunitario del Partido de Luján”.

Según datos estadísticos publicados por el diario local El Civismo, Siror detalló que dejaron de funcionar unos 420 locales, de acuerdo a lo desprendido de un informe sobre las bajas de habilitación resueltas durante el primer semestre de 2018.