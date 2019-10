Un joven resultó muerto y otro con graves heridas en la cabeza internado en el Hospital de Ezeiza luego de una picada a bordo de motos en la zona conocida como los "bosques", una zona habitual para estas prácticas. Este episodio ocurrió el último domingo 29 de septiembre cerca de las 16.00 y tanto la víctima mortal como el herido tienen entre 17 y 18 años.

Las sensibles imágenes en video de la mortal consecuencia de este hecho se compartieron en chats e incluso Viviam Perrone, madre de una víctima de hechos viales se encargó de difundirlas. La madre de Kevin Sedano, el joven de 14 años que murió atropellado el 1 de mayo de 2002 por Eduardo Sukiassian en Olivos, había alertado a LaNoticia1.com por esta situación.

"No me gusta pasar este tipo de material pero me piden los padres que lo pase para destapar lo que está pasando en muchos lugares: picadas seguidas de muerte", indicó Perrone a este medio. Según los vecinos de la zona, el Intendente Alejandro Granados está al tanto de las picadas ilegales que el mes pasado ya se cobraron otras dos víctimas.

Luego de la nota publicada por LaNoticia1.com, el jefe comunal peronista se contactó con Perrone para ponerse a disposición y prometió realizar controles para evitar las picadas de la muerte: "Recibí un llamado del Intendente de Ezeiza. Me aseguró que va a hacer algo por el tema picadas debido a la cantidad de muertes que hay todos los meses en los bosques de Ezeiza".

"Gracias a los medios que difundieron esto pudimos visibilizar el tema. Ahora esperemos que se salven vidas", exclamó Viviam Perrone, quien además lanzó una crítica contra el gobierno municipal de Ezeiza por la inacción en políticas de prevención. "Es una pena que el señor Granados no haya hecho algo antes, si ya sabía de estas muertes", recordó la activista.

Las carreras y las modalidades conocidas como "stunts" (acrobacias o piruetas en motos) son cada vez más habituales en autopistas y avenidas. En el caso de los bosques de Ezeiza se da todos los fines de semana. La zona no es residencial y solo hay parques. Los controles no existen, ni por parte de la Policía ni por parte de las autoridades del municipio.

"Las pocas veces que la seguridad llega para disiparlos, hay incidentes", aseguraron a LaNoticia1.com los vecinos de la zona que están preocupados por la situación y piden medidas de seguridad para terminar con esta locura. Cabe recordar que el mes pasado fallecieron otros dos jóvenes, un varón y una mujer, también en un hecho similar.