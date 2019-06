"Un periodista afirmó que era el presidente honorario, que el club era mío. Los clubes no son de las personas. No sé qué tengo que hacer para que no me relacionen en ese sentido", señaló Facundo Moyano.

"El partido del domingo fue el segundo que fui a ver de Alvarado en este torneo. El anterior fue con Deportivo Madryn. Esto es simple. No tengo por qué justificar un arbitraje, pero el que tenga alguna duda sobre el partido tiene que agarrar y mirarlo. Si hay alguna jugada polémica, mostrarla", agregó en declaraciones televisivas.

A su vez, sobre los fallos arbitrales, indicó: "Yo vi un tratamiento que huele más a una operación política y mediática que un tratamiento objetivo de la situación. Vean el partido, tómense cinco minutos para mirarlo. Vean jugada por jugada las polémicas. No tengo que justificar nada porque no tengo vínculo con el club, pero para hablar hay que verlo".

"No tengo por qué justificar las actitudes de los árbitros ni de los equipos. ¿Cómo va a estar arreglado?". "Miro el partido y vi el resumen. No hay ninguna jugada polémica. Alguna que no podría ser amarilla, pero no más que eso", añadió el legislador.

Pòr último, con respecto a la decisión de los jugadores tucumanos de no continuar el parttido, sostuvo que fue "un papelón lo que hicieron". "Que tenga que estar dando explicaciones en un canal de televisión me hace pensar aún más que es una operación política", finalizo.