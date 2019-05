Por Walter Albarracín

Cristina Kirchner finalmente volvió al Partido Justicialista, ¿cuál es tu mirada al respecto?

Es una clara señal de Cristina de buscar primariamente la unidad del partido, que no la tuvo durante una parte importante del último tiempo, para después seguir ampliando el escenario con algunas fuerzas aliadas progresistas, de izquierda, sindicatos que se habían alejado de su posición. Es parte de la consolidación del espacio político con el cual el kirchnerismo va a disputar la próxima elección

- Los analistas que consultamos coinciden en que María Eugenia Vidal tiene un escenario complicado con un peronismo que busca la unidad, ¿cómo lo ves y qué números observan en la provincia de Buens Aires?

Tiene un escenario complicado no imposible. Ahí en la provincia, teniendo en cuenta que se decidió unificar la elección, la principal amenaza que tiene Vidal es el voto a presidente donde Cristina Kirchner le está ganando a Mauricio Macri con más diferencia de lo que lo gana a nivel nacional.

Entonces, eso hace que ella requiera el crecimiento de Macri o un corte de boleta o las dos cuestiones para conseguir darlo vuelta como lo consiguió en 2015 donde para presidente ganó el peronismo y para gobernador ganó Vidal. Ella seguramente va a buscar ese objetivo porque hoy es difícil pensar que Macri va a ganar a presidente en la provincia de Buenos Aires porque la diferencia a favor de Cristina es muy alta.

Siempre presumiendo que Cristina Kirchner finalmente sea candidata. Porque si ella defina no ser candidata, y hay otro escenario, habrá que evaluarlo.

- Sergio Massa tiene una oferta del peronismo para sumarse al frente con el kirchnerismo pero insiste en seguir con su espacio. ¿Cómo analizás ese movimiento?

Estamos prácticamente a un mes del cierre de listas y hay incertidumbre en todas las fuerzas políticas y uno de los que más tiene es el de Alternativa Federal (AF).

Porque primero quiso mostrar que tenía distinas alternativas, que representaba un conjunto de gobernadores, que era un espacio que cada vez iba a ser más amplio. Posteriomente se empezó a hablar de la potencial candidatura de Roberto Lavagna y, sin embargo, en vez de ir creciendo como seguramente esperaban muchos de los actores de AF en los últimos tiempos tuvieron varias bajas.

Varios gobernadores dejaron de apoyar el espacio, otros están en una posición neutra, varios que estaban por más que tienen una buena relación con Massa acordaron con el kirchnerismo en sus provincias. Y la candidatura de Lavagna está en una seria disputa con Massa porque la metodología de selección del candidato tiene diferencias importantes entre ellos y están en crisis

Por lo cual AF, en vez de solucionar los problemas internos como base de un crecimiento exterior está solamente por ahora mostrando diferencias internas y en esa situación no puede crecer.

-El radicalismo nacional está debatiendo ampliar Cambiemos mientras en Provincia está claro que van a seguir ¿Hay posibilidades de que Cambiemos se pueda ampliar?

Hay distintos dirigentes importantes de Cambiemos y muchos de origen radical que quieren ampliar más de lo que hoy son. Inclusive, hoy están evaluando la posibilidad de que haya un "plan V": que el candidato no sea Macri sino Vidal.

Cómo va a evolucionar eso. Desconozco. Pero si la situación general, no solamente no mejora, sino que se deteriora, es probable que crezca con fuerza la necesidad de que Cambiemos sea más amplio y que a lo mejor tenga otro candidato. Si perdura estable me parece que hay una vocación del presidente y del jefe de Gabinete (Marcos Peña) de que no haya ningún cambio ni de ampliar el espacio ni de cambiar el candidato.