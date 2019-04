Por Cristian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

- Al día de hoy y supiendo que se van a presentar todos los candidatos, ¿se puede hacer alguna conjetura de lo que puede ocurrir en octubre?

Hace 20 días publicamos un estudio donde intentamos despejar dos indeterminaciones importantes para el mapa electoral argentino: Si Cristina Kirchner se presenta o no y qué pasaría si Roberto Lavagna es candidato. Si Cristina se presenta iríamos a un balotaje: Ganaría por 30 puntos, aventajando por 5 puntos a Mauricio Macri. Además, ninguno de los candidatos de Alternativa Federal tendría chances de ingresar en la segunda vuelta.

En las PASO, Alternativa Federal con todos sus candidatos superaría a Mauricio Macri, siendo Massa el que ganaría esta interna. En los escenarios sin Cristina, el kirchnerismo pasa a ser una tercera fuerza y el balotaje se daría entre Macri y Massa, siendo este último el ganador.

Lavagna le suma al espacio de Alternativa Federal, lo hace competitivo, pero en si mismo no tiene caudal para justificar todo el ruido mediático que ha generado últimamente.

- ¿O sea que la única posibilidad de que tenga chances una tercera figura es solamente si se baja Cristina y no es candidata?

Sí, eso si hablamos en terminos de figuras. En terminos de agrupaciones, Alternativa Federal puede aspirar a ser una tercera fuerza, pero eso dependerá si Lavagna compite dentro de ese espacio o no. Hay tres tensiones: Oficialismo- oposición; Dentro de la oposición: Con Cristina o sin Cristina; Y por si esto fuera poco hay otra mini tensión en Alternativa Federal: Con Lavagna o sin Lavagna. Esas tres variables, sumado a la marcha de la economía, son las incógnitas que pueden hacer cambiar el resultado de la elección.

- Sergio Massa irrumpió en 2013 como la revelación para frenar a la 'Cristina eterna' pero en 2015 Mauricio Macri logró posicionarse como el líder de la oposición. ¿Todavía tiene chances de reconstruirse o ya está muy limitado?

A mi me parece que hay cosas que Massa hace muy bien pero ya arrastra un historial donde la gente lo puso en un lugar donde ya no le cree por tener un pasado kirchnerista. Su problema es la 'ancha avenida del medio': Cuando la mitad del país pedía que se parara críticamente contra Cristina como hizo en el 2013, él se quedó en el medio y se mostró ambiguo. Si hubiera mostrado otra actitud, hoy estaría ocupando el lugar que supo ganar Macri.

Hoy le vuelve a pasar lo mismo, no da definiciones claras. Cuando le preguntan si puede tener un acuerdo con Cristina, en vez de decir 'si' o 'no', responde que a la expresidenta hace 9 años que no la ve. Todo eso contribuye a que gran parte de la gente termine eligiendo otras opciones.

Otro problema que tiene Massa es que tiene muchos dirigentes que están con él y luego dejan de estar, y no utilizan buenos modales cuando se van. O se van sigilosamente, generando suspicacias como pasó con Felipe Solá, Daniel Arroyo y Roberto Lavagna, entre otros. Muchos creen que su pasado lo condena, a pesar de que no fueron cosas graves. Su único pecado fue no definirse de la manera en que la ciudadanía esperaba.

A pesar de todos esos aspectos que no le juegan a favor, Sergio Massa sigue siendo un candidato competitivo y su valor a destacar es que es el único que expresa su pasión por querer ser presidente y la opinión pública en cierta forma se lo reconoce. Es una pena, porque es el único dirigente que claramente plantea propuestas, que tiene un plan y es algo que injustamente no es valorado. Para mi es el único que está encarando bien su campaña y sostengo que es un candidato que tiene chances.

- ¿Es un problema para Macri que no se presente Cristina?

No estoy tan seguro de eso. La realidad electoral de Cristina no es lo que se supone que es. Ella tiene un importante caudal de votos en el conurbano bonaerense pero no es así en el interior de la provincia de Buenos Aires, y menos en el resto del país. Cristina está cerca de un 30%, está primera en las encuestas, pero el problema es que ese número es cercano a su techo.

Hay cosas que parecen de una manera que en realidad, no son. Tanto ella, como Roberto Lavagna, están sobrevaluadas por el análisis de la opinión pública. Son fenómenos que están exagerados.

- ¿Cómo es el panorama en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, Axel Kicillof y la sorpresiva aparición de Marcelo Tinelli?

En la provincia de Buenos Aires justamente ahora estamos terminando un estudio. Lo que tenemos es que Vidal está primera pero tampoco es la María Eugenia de hace un año: Continúa primera pero está muy acechada por varios. Kicillof está segundo con alrededor de 20 puntos pero después hay un lote donde aparecen Verónica Magario, Martín Insaurralde y Marcelo Tinelli, que están entre los 17 y los 19 puntos. Si hubiera un candidato de unidad, le ganaría claramente a Vidal. Si el peronismo y el kirchnerismo presenta un solo candidato, más allá de lo que haga Tinelli, también podría ser muy competitivo.

María Eugenia Vidal hoy tendría más chance como candidata a presidente que como candidata a gobernadora. Yo creo que su candidatura a gobernadora está bastante complicada y un armado de unidad de la oposición realmente podría ponerla en jaque. Vidal esta vez no la tiene para nada fácil.

- ¿Cómo es vista la posible candidatura de Tinelli? ¿Tiene chances reales en la provincia de Buenos Aires?

Tinelli por no haberse lanzado, tiene un caudal de votos importante. Sería muy positivo para Alternativa Federal porque potenciaría la fórmula presidencial, ya sea Massa o Lavagna el candidato de ese espacio. Tinelli, en si mismo, es fiel al estilo moderno de los candidatos que no se definen, que andan coqueteando y que juegan a las escondidas. Yo creo que debería ser claro y definir si va a ser candidato o no. A mi juicio, ese histeriqueo que hace, no sirve.

Lo cierto es que a los encuestados, cuando le mostrás la figura de Tinelli, una reacción muy típica es que les cause gracia. Pero después, en el segundo acto, muchos aseguran que si se presenta lo votan. Sin haberse declarado como candidato, Tinelli tiene una intención de voto muy alta, porque tener un 17% sin haber hecho mucho, no es un tema menor. Yo creo que si se presenta va a ser un candidato competitivo, sería un hecho disruptivo. Y además, en el armado de Alternativa Federal, Tinelli resolverían el tema de la Provincia.