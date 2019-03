Federico Storani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y exfuncionario del gobierno de Fernando De La Rúa, encabeza las voces críticas dentro de Cambiemos y exige discutir las políticas o abrir una primaria para dirimir candidaturas entre el PRO y la UCR. Se declaró "enemigo de la grieta" y dijo que la polarización con Cristina Kirchner es "pan para hoy y hambre para mañana".

"Podés ganar con la polarización con el miedo a Cristina, pero luego podés tener grandes dificultades para gobernar", dijo Storani consultado sobre qué le diría al asesor presidencial y e ideólogo de la comunicación y la estrategia del Pro, Jaime Durán Barba.

Tras declararse en contra de la "grieta", el actual vicepresidente tercero de la UCR, sostuvo que cuando un gobierno tiene "una crisis profunda y prolongada lo que corresponde es ampiar la base de sustentación y no cerrarse".

Y disparó: "Menos cuando ya demostraste que no tenés un dream team ("equipo soñado") para arreglar los problemas del país".

Además remarcó que "cada vez hay más gente que no quiere ninguna de las dos opciones" entre "cuatro años más de ajuste" o el "populismo".

"Pido un cambio de reglas de juego"

Storani indagó en que la convención de Gualeguaychú de 2015 estableció el equilibrio y el control del poder y la alternancia en el ejercicio del poder así como la construcción de una coalición de gobierno, "que no es una distribución de cargos" sino "la posibilidad de tener ámbitos permanentes de debate de políticas públicas". "Eso nunca existió", subrayó

Pidió por ello "un cambio de reglas de juego" y que se habiliten las primarias en el ámbito nacional. "Hay políticas que no compartimos y no podemos dejar como si fuera un cheque en blanco", refirió.

"He mantenido muchísima prudencia durante estos tres años aunque Cornejo (el presidente de la UCR, Alfredo) hace más de un año reclamó con el tema de tarifas y salieron todos a pegarle", recordó.

"En Provincia hubo mayor sintonía"

Por otro lado, al reclamar primarias y más espacio de debat a nivel nacional, Storani diferenció con la situación a nivel provincial. "Hubo mayor sintonía, mayor consulta, ida y vuelta tanto en el ámbito parlamentario como en las políticas públicas", dijo y resaltó que el pedido para que se repita la fórmula Vidal-Salvador.

Aunque hubo mejor relación, en territorio bonaerense puede haber internas "en algunos distritos", aseguró y citó el caso de Mar del Plata.

"Terminaron imponiendo a un señor Arroyo (por Carlos, el actual intendente) que es un desastre. Vidal cada vez que va no quiere sacarse fotos con él", sostuvo y criticó que no abran el juego a candidatos del radicalismo "con muy buen arraigo popular".

Y se preguntó: "¿Si no tenés acuerdo y las gestiones no han sido tan buenas, por qué no habilitar las PASO?".