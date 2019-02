"El peronismo federal (en alusión a Alternativa Federal) busca algo que no es ganar. Si quisieran ganar dirían 'esto no puede seguir' y harían alianzas. Están haciendo su negocio político. El que no quiere unidad busca que gane Macri y privilegiar su individualidad", sentenció Felipe Solá.

Y en cuanto a su candidatura, señaló: "Si va Cristina, voy a internas con Cristina. Una interna le haría mucho bien al espacio. Yo quiero contribuir al triunfo".

A su vez, disparó contra el macrismo: "En el oficialismo tienen candidato porque no tienen otro. Tienen estrategia porque no tienen otra. La única estrategia es ver a quién apoya más el establishment del mundo, porque su gestión fue pésima".

Por último, en declaraciones televisivas, Solá dijo confiar en que la oposición, a medida que se acerquen las elecciones, apurará las decisiones en función de realizar alianzas para derrotar a Cambiemos.