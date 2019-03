El congreso del Partido Justicialista en el orden nacional votó y aprobó la conformación de un "frente patrótico" para disputar las próximas elecciones presidenciales. Uno de los presentes fue Felipe Solá, el exgobernador, que es un retornado al partido tras militar en el Frente Renovador, propuso una serie de pedidos e hizo advertencias a los congresales que se reunieron en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

"Salgamos de la zona de confort, de compañeros y compañeras, donde nos abrazamos, perdonamos. No digamos unidad hasta que duela sino hasta que sea potente, que nos tragamos sapos, (ellos) son argentinos. Bajemos frases como el 'vamos a volver', ¡vamos al futuro! No vamos a repetir nada", aseguró Solá.

Una de las advertencias puesta sobre la mesa por el diputado es que "una sucesión de triunfos (en las provincias) no grantizan que en octubre las cosas sean tan claras". Solá, quien quiere ser precandidato presidencial, indicó que "la cuestión nacional debe estar por encima de todo".

También hizo referencia a la cuestión del frente votada en el Congreso. "Nuestra unidad como sentido común no basta. Pensar que el peronismo va a conseguir la unidad per se, no basta. Tratar de peronizar a un montón de argentinos golpeados, no es el camino", dijo.

El frente "es para ampliar, no es para peronizar. No nos cansemos de ampliar, hay que romper las fronteras a buscar afuera lo que nos faltan", remarcó y señaló que hay que "ir a buscar a los no convencidos" porque "hay argentinos atemorizados de un gobierno como el nuestro o como el que tuvimos".

También apuntó contra el rol del Fondo Monetario Internacional en el año electoral que ya comenzó. "El FMI no es participante neutral en estas elecciones. Siempre estuvieron para que podamos pagarle a los acreedores, ahora tiene una segunda función que es tratar de que gane Macri. Es un elemento con color partidario ahora".