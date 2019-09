La joven de 15 años, Navila Garay, asesinada brutalmente en Chascomús se sumó a la trágica “ola" de femicidios en el país. Solo en la provincia de Buenos Aires hubo 80 casos este 2019. En este contexto, Clarisa Vogt, de 12 años, interpretó un tema que incluye “a todas las mujeres”.

"Hoy hablo por todas las mujeres que podrían haber pasado lo que pasó Navila, una historia que me atravesó de cerca", expresa Vogt en un video que se viralizó en pocas horas.

La letra intenta graficar la problemática que viven muchas mujeres en tiempos donde los debates y manifestaciones, con el colectivo “Ni una Menos” a la cabeza, parece no alcanzar para modificar conductas arraigadas en una cultura machista que persiste y resiste los “nuevos tiempos”.

"Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar”, comienza la canción acompañada de una guitarra.

"¿Qué tan fuerte hay que gritar? ¿Cuántas lágrimas llorar? Para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. ¿Qué tan fuerte hay que gritar? Si no nos quieren escuchar”, insiste la joven de 12 años interpretando la canción de Yami Safdie llamada "Tan Fuerte".