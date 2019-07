El diputado nacional y precandidato a intendente de La Matanza por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, eligió a la seguridad como el eje principal de la campaña electoral con la que buscará volver a comandar los destinos del distrito a partir de diciembre. Con ese horizonte, viene saliendo al cruce del Gobierno bonaerense para demandarle más inversión.

"Tiene que volver la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires. La Matanza tenía mil gendarmes hace tres años. Y Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se los sacaron. Solo con la Policía no alcanza y hay que profesionalizarla porque está de brazos caídos. Además saben que sus patrulleros no pueden salir si los intendentes no pagan la nafta", planteó Espinoza en televisión.

Más temprano, Espinoza había dicho que los alcaldes peronistas están aportando "unos 1.500 millones de pesos por año, que tendría que poner la Gobernadora, para que funcionen los patrulleros". Además, aseguró que en 2018 aumentaron "50 por ciento los secuestros extorsivos en la Provincia, un 25 por ciento los homicidios en ocasión de robo y un 60 por ciento los hurtos agravados".

"¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad está totalmente desmadrada y la Gobernadora Vidal y el Gobierno nacional dicen que luchan contra las mafias, que hay menos inseguridad, que derribaron no sé cuántos bunkers de drogas, pero estos son los números oficiales de la Provincia. En el tema seguridad, fuimos en un aumento grave", reprochó Espinoza.

Es raro escuchar hablar de seguridad a alguien que sólo quiere los patrulleros que entregamos nosotros para ponerle su nombre. pic.twitter.com/hXU2tLPYsN — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 16, 2019

Luego de estas declaraciones, el que tomó el guante fue el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien a través de Twitter dijo: "Hola, Fernando Espinoza, te escuché decir que hoy tenemos 32 por ciento más de secuestros en la Provincia. ¿Estarás hablando de la época en la que fuiste intendente y los secuestros en La Matanza se contabilizaban por día?".

De esta forma, el funcionario de María Eugenia Vidal cargó munición gruesa contra el matancero. "Hoy, que contamos con estadísticas confiables, el delito de secuestro se redujo a su mínima expresión, pero no sólo en La Matanza; en abril, el índice fue cero en toda la Provincia", continuó su catarata de tuits el primer precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Por último, Ritondo hizo mención a un viejo enfrentamiento que mantuvo con Magario, en abril de 2017, cuando la jefa comunal ploteó patrulleros con el nombre de su intendencia. "Es raro escuchar hablar de seguridad a alguien que solo quiere los patrulleros que entregamos nosotros para ponerle su nombre", le espetó Ritondo a Espinoza y acompañó su tuit con una foto de los patrulleros.