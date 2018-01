Cerca de mil personas esperaban en la mañana de este sábado para vacunarse contra la fiebre amarilla en el Hospital Posadas, ubicado en la localidad de El Palomar, en el oeste del Conurbano bonaerense. Allí sólo recibieron la dosis de unas 300 y en medio de fuertes quejas el centro médic distribuyó 400 turnos para la semana próxima. La vacuna debe aplicarse 10 días antes del viaje.

La demanda de la dosis creció luego de que se conociera que aumentó la cantidad de casos en Brasil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda para las personas que viajen a los estados de Río de Janeiro, Bahía, Acre, Espíritu Santo y Sao Pablo, y a las Cataratas del Iguazú.

"Recorrí un montón de hospitales de Tigre y centros privados y no hay más vacunas. Me dijeron que hasta febrero no va a haber más, pero las 300 de hoy no van a alcanzar para todos", dijo a la agencia Télam José, de esa localidad bonaerense, que esperaba último en la fila del Posadas desde las 5 de la madrugada.

Un dato a tener en cuenta es que Brasil no exige la vacuna a los extranjeros que ingresan a su país pero de todas maneras mantienen la recomendación a modo de prevención.