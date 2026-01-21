Del 5 al 8 de febrero, la ciudad de Balcarce será sede de la 33ª edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo (FNA). El evento, que rinde homenaje a la figura de Juan Manuel Fangio, centralizará sus actividades en el legendario autódromo y la Plaza Libertad con exhibiciones de vehículos, homenajes y una variada propuesta de espectáculos musicales.

La fiesta más importante del año incluirá la Fiesta del Deporte, los Premios Bordeu, y la colocación de baldosas en el Paseo de Campeones.

En el escenario principal se ha confirmado la participación de destacados artistas, entre los que figuran Maggie Cullen y la banda de rock Estelares. Según se informó, el cierre de la actividad musical en la plaza estará a cargo de Los Palmae.

Esta agrupación está integrada por siete músicos familiares de los miembros de Los Palmeras. El nombre del conjunto, "Palmae", hace referencia a la "familia de palmeras", y su propuesta busca dar continuidad al legado musical del histórico grupo de cumbia santafesina.

"Habrá artesanos y un paseo gastronómico en la plaza, además de una muestra estática muy amplia, incluyendo un stand de Mercedes Benz gestionado por el Museo junto a pilotos de la marca", refirió uno de los organizadores al site de noticias La Vanguardia de esa ciudad.

El encuentro combinará durante sus cuatro jornadas la tradición automovilística con una agenda cultural abierta al público, consolidándose como el evento principal de la temporada en la localidad bonaerense que desde 2015 gobierna Esteban Andrés Reino.

